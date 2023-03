Un trono classico molto apprezzato quello di Federico Nicotera che, dopo un lungo percorso, ha scelto di uscire con Carola Carpanelli che gli ha detto un bellissimo “sì” davanti al pubblico del programma di Maria De Filippi, Uomini e Donne. Ma a distanza di circa una mese da quel momento, come va la relazione? A raccontarlo sono stati i diretti interessati a TV, Sorrisi e Canzoni.

“Mi è piaciuta fin dal primo istante ma non si faceva ‘leggere dentro’, la chiamavo Frozen, come il cartone animato con la regina di ghiaccio”, ha raccontato Federico Nicotera. “Mi sento amato. È tutto ciò che speravo di trovare nel quotidiano”.

Dello stesso pensiero pare essere anche la fidanzata Carola che ha spiegato le sue emozioni: “Mi sento come una quindicenne alla prima cotta. Mi sembra di conoscerlo da anni e in realtà ho capito che siamo molto simili, anche nei lati più brutti o strani”.

Insomma, a distanza di ormai circa un mese dal momento della famosa scelta all’interno del programma di Uomini e Donne, pare che le cose tra i due procedano a gonfie vele e l’amore sia alla base di tutto.

La coppia è molto apprezzata dal pubblico del programma e sui vari social sono presenti moltissimi post e pagine di fan a loro dedicate.

Di seguito anche un post Instagram di una pagina di fan della coppia:

View this post on Instagram

