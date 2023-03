Continua ad esserci grande tensione tra il Principe Harry e la Famiglia Reale. I rumors parlano di un ritorno a Londra “nell’indifferenza”…

La tensione tra la Famiglia Reale inglese e il Principe Harry sembra essere ancora tanta. Il ragazzo e sua moglie Meghan Markle sembrano non essere graditi nel Regno Unito e anche un recente “sorpresa” di Harry pare essere finita nell’indifferenza totale da ambe due le parti.

Il Principe Harry torna a Londra ma “ignora” la Famiglia Reale

Principe Harry

Da quanto si apprende dagli esperti sulla Famiglia Reale inglese di Fox News, pare che il Principe Harry abbia fatto una visita a sorpresa a Londra, ma non per incontrare il padre Re Carlo e il fratello William, bensì per risolvere alcune vicende personali.

Secondo gli esperti reali, il duca di Sussex si sarebbe recato presso il tribunale britannico per portare avanti una causa che avrebbe al centro intercettazioni telefoniche e altre invasioni della privacy. Il viaggio di Harry ha dunque a che fare solo per fini legali. A spiegarlo, per la precisione, è stato Christopher Andersen secondo cui “Harry non sembra avere intenzione di appianare le cose con suo fratello, William, o suo padre, il re”.

Anche per gli altri esperti non sembra in programma nessun incontro tra le parti. Per giunta “la spaccatura tra i Sussex e la Famiglia Reale sarebbe profonda” con William che avrebbe “alzato le mani disgustato” e Re Carlo che sarebbe “ancora furioso per il ritratto devastante di sua moglie Camilla da parte di Harry”.

Di seguito un vecchi post Instagram del Principe e di Meghan Markle:

Riproduzione riservata © 2023 - DG