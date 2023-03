Insulti verso Emma Marrone sui social. La cantante ha voluto riprendere le parole dell’utente e replicare in malo modo.

Durissimi commenti offensivi ai danni di Emma Marrone da parte di un utente dei social che ha avuto delle espressioni poco felici verso la cantante. La donna, leggendo i post pubblicati da tale individuo (ma anche da qualche altro), ha voluto replicare senza peli sulla lingua.

Emma Marrone insultata sui social: la replica

EMMA MARRONE

Come spesso capita sui social, è scoppiata l’ennesima querelle a suon di insulti e paroloni. Peccato che questa volta tra i protagonisti ci sia stata anche Emma Marrone e che quindi, vista la sua notorietà, il tutto sia divenuto in poche ore virale.

“E comunque nella coppia lei fa l’uomo, quando parla sembra uno scaricatore del porto di Livorno”, questo il commento di un utente, che poi ha rimosso le sue parole, a proposito dell’artista ed ex volto di Amici.

Alcuni fan della Marrone hanno sottolineato l’accaduto portando all’attenzione della diretta interessata la vicenda. Ecco perché la cantante non si è tirata indietro nel rispondere: “Mai viste così tante persone ignoranti e inutili sotto a un post. Fate schifo abbastanza. E pure pena. Ciao idioti”.

Dal canto suo, l’utente ha ulteriormente replicato: “Io ho solo commentato una notizia pubblicata nel web, senza offenderti o mettere in dubbio il tuo talento e le tue capacità. E non mi prendo la responsabilità dei commenti al seguito. Se dire che non sei etero ti offende, ti chiedo scusa, ma non pensavo fosse così!”.

Insomma, un botta e risposta che, purtroppo, è diventato quasi abitudine per i personaggi in vista.

Di seguito anche il post Twitter con la replica dell’artista:

Mai viste tante persone inutili e ignoranti sotto lo stesso post.

Fate schifo Abbastanza.

E pure pena.

Ciao idioti. — Emma Marrone (@MarroneEmma) March 27, 2023

Clicca qui per iscriverti alla Newsletter

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2023 - DG