Guardando il GF Vip da casa, Clizia Incorvaia, sorella di Micol, si è “scatenata” con commenti durissimi. Cosa ha detto e contro chi.

L’edizione di quest’anno del GF Vip è stata molto movimentata. Le dinamiche del programma si sono vissute non solo nella Casa ma anche fuori con molti parenti, amici e altri interessati che, spesso, si sono fatti sentire per commentare quanto accadeva. Nel corso dell’ultima puntata, durante un botta e risposta tra Micol e Antonella Fiordelisi, ecco Clizia Incorvaia, sorella della prima, intervenire a modo suo sui social sfogando tutti i suoi pensieri.

Clizia Incorvaia, le parole durante il GF Vip. E quel messaggio…

Clizia Incorvaia

Evidentemente infastidita da quanto stava accadendo al GF Vip e da cosa succedeva tra sua sorella e Antonella, Clizia Incorvaia ha pubblicato una serie di stories su Instagram iniziando da un detto: “L’aceddu ‘nta jaggia o canta pi invidia o canta pi raggia” che dovrebbe significare “L’uccello nella gabbia o canta per invidia, o canta per rabbia”.

Spiegando anche cosa abbia voluto dire, la donna ha aggiunto: “Quando una persona è solita fare pesanti critiche su altri, lo fa o perché è stata ferita e quindi è arrabbiata, oppure perché, conducendo una vita di cui non è soddisfatta, invidia quella altrui”.

Tra le altre stories anche il significato di “Mitomane” e successivamente anche la famosa favole della volpe e dell’uva.

Come se non bastasse, poi, anche l’ultima stoccata, poi cancellata, sempre nei confronti di Antonella. Clizia, infatti, ha condiviso un messaggio della madre di Edoardo Tavassi che recitava: “Micol è stupenda e non ha nulla da invidiare a nessuno. E oltre alla bellezza ha dalla sua intelligenza, simpatia e dolcezza”. A questo ha aggiunto una frecciatina alla coppia formata da Antonella e Edoardo Donnamaria, in particolare a lui, poi subito cancellato: “Accanto Micol ha un vero uomo, non uno slave…”.

Di seguito, invece, un recente post Instagram dell’influencer:

Riproduzione riservata © 2023 - DG