Nuovi malumori tra i telespettatori e gli utenti social fan del GF Vip. Un recente episodio tra concorrenti ha fatto storcere il naso.

Il GF Vip sta arrivando all’atto finale ma, come sempre, le polemiche non mancano. Le ultime sono arrivate da svariati telespettatori e utenti social che seguono il programma e vede protagonista un particolare momento andato in scena dopo la diretta della puntata del lunedì. Molti appassionati del reality hanno notato un comportamento che non è andato proprio giù e che è stato messo in atto da un gruppetto di concorrenti.

GF Vip, social arrabbiati: cosa è successo

Alfonso Signorini

Dopo la puntata del GF Vip di lunedì, i vari concorrenti sono tornati a vivere normalmente all’interno della Casa. Ad un certo punto alcuni vipponi sono stati pizzicati a parlare di quanto accaduto in serata da Milena e Nikita.

Le due donne si sono avvicinate ai compagni chiedendosi che fine avessero fatto. Peccato che a rispondere, e non in modo troppo carino, sia stata Oriana: “Stiamo parlando di cose nostre”.

Ma a far storcere il naso ai telespettatori non è stata questa risposta, bensì cosa è accaduto poco dopo. Il gruppetto, infatti, hanno praticamente chiesto a Milena Miconi e a Nikita dietro di lei, di preparare la cena, quasi a “volersi far servire” dalle due almeno stando all’interpretazione di diversi telespettatori.

Sui social, infatti, si possono leggere molti commenti che proprio mostrano come questo atteggiamento non sia stato gradito: “Ordinano la cena come se fossero le loro sguattere?! Nikita e Milena dovrebbero pensare solo a loro stesse e non a quei cafoni!”.

Di seguito anche uno dei vari post Twitter che si riferiscono a questo momento particolare che si è vissuto all’interno della Casa.

Milena e Nikita li trovano che parlano dopo puntata in piscina … e va bene, “parlano di cose loro” ma poi ordinano la cena come se fossero le loro sguattere?!

Nikita e Milena dovrebbero davvero pensare solo a loro stesse e non a quei cafoni! #gfvip #nikiters #makita pic.twitter.com/Jlp4WT1lct — NikitaWild@Nikitaforever (@WildLukita) March 28, 2023

