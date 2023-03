Ospite speciale del podcast Muschio Selvaggio di Fedez è stato Fabio Rovazzi tornato a parlare con il rapper dopo le tensioni passate.

Sembrano aver messo da parte le tensioni del passato Fedez e Fabio Rovazzi che sono stati protagonisti dell’ultima puntata del podcast del rapper, Muschio Selvaggio. Dopo l’annuncio della presenza del ragazzo e collego, in tanti erano curiosi di rivedere i due insieme e le attese sono state rispettate tra in iniziale imbarazzo e le prime parole dopo una presunta lite e il distacco di cui, per la verità, non si è mai saputo tanto.

Fedez e Rovazzi di nuovo insieme: il racconto dopo la lite

Fedez

“Ospite oggi una persona con cui ho condiviso una buona parte della mia vita, con cui ho condiviso dei bei ricordi e dei brutti ricordi”. Ha esordito in questo modo Fedez presentando il suo ospite Fabio Rovazzi con visibile imbarazzo iniziale a conferma che, in passato, qualcosa di non troppo chiaro tra i due era capitato.

I due artisti si erano persi di vista per una presunta lite di cui, in realtà, nessuno aveva mai parlato apertamente. Dopo anni, però, rieccoli insieme, e questa volta anche per parlare di quanto accaduto.

“Negli ultimi tempi ci siamo detti solo ‘ciao ciao’. Dopo tanto tempo affronteremo una conversazione che duri più di 3 secondi. Fabio Rovazzi. Come stai? Come va la vita?”, ha proseguito il marito di Chiara Ferragni prima di far parlare l’ospite.

Cercando di parlare serenamente, poi, i due hanno spiegato di aver imparato dalle cose brutte della vita. Successivamente sono stati fatti dei riferimento anche alla “separazione” professionale e alla successiva reunion con J-Ax su cui però Fedez ha detto: “Con Ale forse meno, ma io e te (Rovazzi ndr) ci vedevamo tutti i giorni, uscivamo tutte le sere, eravamo fraterni. Non vedersi più è stato traumatico. Mi sono sposato e voi non c’eravate, per me è stata una mancanza importanza”.

Lo stesso Rovazzi ha confermato che avere quel periodo di lontananza da Federico è stato doloroso: “Noi eravamo molto più legati rispetto al rapporto con Ale (J-Ax, ndr), per me è stato uno squarcio. L’ho vissuta abbastanza male, mi ero chiuso in casa e ho fatto il Lego più difficile del mondo”.

Tornando su quanto accaduto in passato, poi, Federico ha aggiunto: “Dimmi se sbaglio, credo che io e te fossimo un po’ in un delirio di onnipotenza e legati al denaro. Non credi?”. “Secondo me no. Sì, eravamo dei cog***i, ma quello no”. Tra i due poi grosse risate a conferma che tutto è tornato sereno.

Di seguito anche il post su Tik Tok del podcast del rapper:

Clicca qui per iscriverti alla Newsletter

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2023 - DG