Matrimonio in vista tra Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza? A parlare della situazione è proprio Aurora.

Nei giorni scorsi si sono riversati sul web moltissimi rumors riguardante un possibile matrimonio tra Aurora Ramazzotti e il compagno Goffredo Cerza. Questo perchè ai fan più attenti non è sfuggito il dettaglio di un anello al dito della ragazza. Cosa c’è dietro? A parlarne è stata proprio lei: ecco cosa ha detto.

Aurora Ramazzotti, il segreto dietro l’anello

Intervistata da Vanity Fair, Aurora Ramazzotti ha parlato dei recenti rumors secondo i quali sarebbe vicino un matrimonio tra lei il suo compagno Goffredo Cerza. Questo perchè, nei giorni scorsi, Aurora si è mostrata con un anello all’anulare, e ciò ha fatto presagire delle possibile nozze. In realtà, l’anello ha un significato ben preciso, è un “promise ring“. A Vanity Fair, Aurora ha spiegato: “È una pietra della sua famiglia che mi ha regalato al compleanno. È un promise ring, la promessa che ci saremo sempre l’uno per l’altra, il matrimonio non c’entra”.

Sulla questione matrimonio, Aurora ha un’idea ben precisa: “Oggi l’idea di stare insieme tutta la vita è quasi un’utopia. Io non ho vissuto chissà che esempi di matrimoni duraturi, lui invece ha i genitori che stanno insieme da 37 anni, ed è stato quindi lui a insegnarmi a pensare al futuro, a immaginare di costruire qualcosa insieme”.

Indipendente da matrimonio o meno, la coppia ha ora stabilito un legame ancora più duraturo, quello di un figlio insieme: “Qualsiasi cosa succeda, ho già scelto: ho voluto lui come padre di mio figlio, un legame che dura più di qualunque matrimonio. Sono figlia di genitori separati due volte, so che è molto importante chi è l’altro genitore. L’essenziale è che ci sia amore”.

Quindi, per il momento, nessun matrimonio in vista. Ora nella mente della coppia c’è solo una cosa: conoscere e abbracciare finalmente il loro primo figlio. Il parto infatti è previsto tra pochissimo, ed entrambi non vedono l’ora di stringere tra le braccia il loro bambino.

Riproduzione riservata © 2023 - DG