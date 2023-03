Non solo mamma, Aurora Ramazzotti starebbe per diventare anche moglie. Un dettaglio social fa scatenare i rumors.

Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza stanno per diventare genitori del loro primo figlio. Ma non solo. Alcuni recenti contenuti social della bella showgirl hanno scatenato anche altri rumors. Quali? Quelle delle imminenti nozze tra i due. A svelarlo sarebbe un dettaglio, per la verità non del tutto nuovo…

Aurora Ramazzotti presto sposa?

Aurora Ramazzotti

Aurora Ramazzotti presto mamma ma anche sposa. Forse. Ebbene sì, perché alcuni recenti contenuti social della figlia di Michelle Hunziker e Eros Ramazzotti hanno davvero scatenato i suoi seguaci. Il motivo? La giovane showgirl ha pubblicato alcune stories per mostrare il suo pancione ma un dettaglio ha attirato l’attenzione di molti.

Un anello, brillante, al dito che ha fatto scatenare svariate ipotesi su possibili imminenti nozze col compagno Goffredo.

A dirla tutta, però, l’influencer indossa l’anello già da diversi mesi. Si ipotizza, infatti, che le possa essere stato regalato da Goffredo durante il periodo natalizio dove, tra l’altro, i due si erano mostrati in alcuni scatti dove, appunto, era già stato sfoggiato l’oggetto.

Al momento quindi per la bella Aurora “solo” la maternità immenenti. Per il matrimonio, probabilmente, ci sarà tempo.

Staremo a vedere se la diretta interessata darà qualche dritta a tal proposito oppure no. Certo è che moltissimi suoi seguaci ne stanno parlando e già la immaginano col velo e l’abito da sposa.

Di seguito anche il vecchio post Instagram della giovane showgirl dove si vedeva, nell’ultimo scatto della serie, proprio l’anello:

Riproduzione riservata © 2023 - DG