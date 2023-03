Una mossa tattica sui social da parte di Belen Rodriguez ha subito scatenato i fan: la showgirl è incinta del terzo figlio?

Belen Rodriguez è incinta del terzo figlio? Alcuni fan ritengono di sì, in seguito ad una recente mossa social della stessa showgirl, che per molti lascia pochi dubbi. I followers, sempre sull’attenti, hanno subito notato un like tattico ad un commento.

Belen, la mossa social lascia pochi dubbi

Belen Rodriguez ha ormai da diverso tempo ritrovato la felicità insieme a Stefano De Martino, dopo anni di tira e molla e una relazione (e una figlia) con Antonino Spinalbese. I genitori di Santiago sono più innamorati che mai e sono iniziati già i primi rumors su una possibile terza gravidanza della showgirl. Nelle scorse ore, poi, una mossa social di Belen ha messo tutti i fan sull’attenti, e per molti si tratta di una vera e propria conferma ai gossip.

Belen ha infatti messo un mi piace ad un commento su Instagram di un utente che chiedeva: “Aspetti un terzo bimbo?”. Ovviamente questo non è passato inosservato, anzi, è stato notato da tutti e sotto al commento sono piovuti dei “sì” entusiasti da altri utenti. Cosa avrà voluto dire Belen con quel mi piace? È una conferma? O si è solo voluta divertire prendendo un po’ in giro i suoi fan? Quello che è certo è che la showgirl non ha mai nascosto di volere una grande famiglia.

Oltretutto, la sua assenza da Le Iene motivi di salute ha fatto molto scalpore sui social e la stessa Belen è rimasta molto vaga sui motivi. Quindi, finchè non sarà lei stessa ad ufficializzare una gravidanza non si possono fare altre che congetture e ipotesi. Comunque, se fosse davvero in attesa del terzo bebè, tra pochi mesi non potrà più nasconderlo.

Clicca qui per iscriverti alla Newsletter

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2023 - DG