Stefano Tacconi dimesso dall’ospedale dopo l’ischemia avuta lo scorso aprile: ora inizia la riabilitazione a casa.

Ad aprile 2022 Stefano Tacconi era stato colpito da un’ischemia cerebrale che l’aveva lasciato in fin di vita. Dopo quasi un anno dall’evento, l’ex calciatore ha potuto nelle scorse ore lasciare l’ospedale e continuare il percorso di riabilitazione a casa. Il figlio ha parlato delle sue condizioni di salute.

Tacconi lascia l’ospedale, le condizioni

Stefano Tacconi è stato dimesso dopo quasi un anno passato in ospedale in seguito all’emoraggia celebrare dello scorso aprile. Dopo una delicatissima operazione, eseguita dal Direttore di Neurochirurgia Andrea Barbanera, con il supporto del neuroradiologo Ivan Gallesio, l’ex portiere Juventus ha passato gli ultimi mesi nel Presidio Riabilitativo “Teresio Borsalino”. Qui, ha passato un lungo periodo di riabilitazione.

A dare la notizia delle dimissioni di Tacconi è stato il figlio Andrea, che ha scritto sui social: “La strada è ancora lunga, ma come ho sempre fatto vi terrò informati. Ora, in pieno accordo con i professionisti del presidio proseguiremo il percorso riabilitativo in una struttura più vicina a casa, ma non dimenticheremo mai Alessandria e le splendide persone che ci hanno accompagnato in questo anno”.

Anche nei giorni scorsi aveva parlato sui social delle condizioni del padre, rivelando un’aneddoto riguardo alla squadra del cuore. “L’ultima volta abbiamo parlato del derby d’Italia. Gli ho detto che avevamo battuto l’Inter con gol di Kostic. La domanda che mi fa più spesso è: ‘Andrea, ci ridanno i 15 punti?’ Io sogno di riportarlo allo stadio a vedere la Juve dal vivo”

Riproduzione riservata © 2023 - DG