Carla Bruni lancia una pesante stoccata alla sindaca di Parigi sui social, postando una foto su un cumulo di rifiuti.

Grande stoccata sui social da parte di Carla Bruni, che ha “celebrato” l’arrivo della primavera postando una foto davvero scioccante. La frecciatina, neanche troppo velata, è nei confronti del sindaco di Parigi Anne Hidalgo e delle recenti riformi attuate dalla politica.

Carla Bruni, la foto su un cumulo di rifiuti

Carla Bruni torna sui social con una grande frecciatina nei confronti del sindaco di Parigi Anne Hidalgo. In questi giorni, infatti, la città è bloccata a causa della recente riforma sulle pensioni, che ha portato ad uno sciopero dei netturbini. Nel post pubblicato su Instagram la cantante si mostra in posa sopra ad un cumulo di rifiuti. Ad accompagnare la foto, una frecciatina in cui fa tagga il profilo del sindaco: “Ecco la primavera! Mercì Anne Hidalgo”.

Sotto il post si sono riversati migliaia di commenti, alcune che le danno ragioni altri invece che la attaccano. Un utente scrive: “Bravo Carla, abito a due passi! Questi rifiuti sono insopportabili”. Un altro: “Che bell’odore di primavera”.

C’è chi invece non è d’accordo con il post di Carla Bruni: “Facile attaccare una donna! Un po’ di sorellanza no? Gli agenti municipali hanno diritto di scioperare.” Un altro utente scrive: “Usando i bidoni della spazzatura come palcoscenico per il tuo narcisismo, penso che tu stia facendo una scelta che la dice lunga“.

Clicca qui per iscriverti alla Newsletter

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2023 - DG