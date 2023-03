Jerry Calà si è collegato con La Vita in Diretta, raccontando il dramma dell’infarto che l’ha colpito venerdì scorso.

Dopo aver avuto un grave infarto nella notte tra venerdì 17 e sabato 18 marzo, Jerry Calà si sta pian piano riprendendo. Ha dovuto subito un delicato intervento al cuore ma fortunatamente è andato tutto bene e oggi può raccontare l’accaduto in prima persona. Collegato con La Vita in Diretta, ha raccontato il dramma che ha vissuto.

Jerry Calà, il racconto del dramma

Jerry Calà si è collegato in diretta con Alberto Matano a La Vita in Diretta, per raccontare il dramma vissuto negli ultimi giorni dopo l’infarto. Ha raccontato dei suoi giorni in ospedale, dei momenti in sala operatoria e dello spavento che ha provato, senza però mancare dell’ironia che lo contraddistingue.

Alberto Matano ha aperto il collegamento con il comico raccontando: “È evidente che adesso forse ti devi non po’ riposare. Noi ci siamo lasciati dopo la cena di Capodanno, quando tu andasti a fare serata. Adesso ti serve un po’ di riposo in più, però la tua ironia è sempre proverbiale, anche di fronte a quello che è successo. Tutti mi dicono che anche in clinica hai fatto morire dal ridere“.

Subito Jerry Calà risponde divertito: “Erano tutti miei fan in sala operatoria, quindi mi chiedevano ‘Ti offendi se ti chiamiamo libidine?’. E loro si ammazzavano dal ridere, senza nulla togliere alla precisione con cui mi hanno salvato la vita. È stata una serata che certamente non dimenticherò mai, per tutta la vita”.

Il comico ha approfittato per ringraziare di cuore i medici che gli hanno salvato la vita: “I danni sono stati molto contenuti grazie a questa equipe fantastica napoletana che mi ha salvato la vita. Non dimenticherò mai Napoli, dove ho scelto di ambientare il film ‘Chi ha rapito Jerry Cala?’. Città che anche Mara Venier ama molto, poi ne riparleremo più avanti. Verrò a trovarti. Ora devo fare un po’ di vista da pensionato vero”.

Riproduzione riservata © 2023 - DG