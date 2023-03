Jehane Thomas, tiktoker di successo, è morta improvvisamente all’età di 30 anni : lascia due figli, ecco cos’è successo.

Una morte improvvisa quella di Jehane Thomas, mamma single e star di TikTok. La donna aveva solo 30 anni ed è morta per un malore improvviso le cui cause sono ancora da chiarire. Jehane lascia due figli, e subito i suoi followers si sono uniti per messaggi di supporto e di condoglianze alla famiglia.

TikTok, Jehane Thomas morta a 30 anni

Nei giorni scorsi Jehane Thomas aveva rivelato di soffrire di fortissime emicranie, tanto da non riuscire neanche a camminare. La notizia della sua morte è stata data dall’amica Alyx Reast, che ha anche lanciato una campagna di raccolta fondi su GoFundMe. L’obbiettivo è quello di raccogliere soldi per mantenere i due figli della donna, Elijah e Isaac, di 2 e 4 anni, rimasti orfani. L’amica ha scritto: “Nonostante soffrisse di emicranie e da diversi mesi, la sua scomparsa è stata del tutto inaspettata. Abbiamo tutti il ​​cuore spezzato”.

Jehane Thomas era una tiktoker inglese con un profilo con più di 800.000 followers. Nei video la donna raccontava la sua vita da mamma single alla prese con due figli piccoli. Nell’ultimo periodo aveva confidato ai suoi followers di aver ricevuto una diganosi per le sue continue emicranie: neurite ottica. “Mi è stata diagnosticata dopo due anni di sofferenza, in cui mi era stato detto che le mie emicranie erano dovute allo stress. Ho pensato anche di avere la sclerosi multipla, ma questa ipotesi è stata esclusa”.

Poco prima di morire, aveva anche rivelato di doversi sottoporre ad un intervento chirurgico e di soffrire di dolori insopportabili: “Non posso alzare la testa senza stare male e non sono in grado di camminare, ho bisogno di essere spinta ovunque. Ecco quanto è forte questo dolore”.

Clicca qui per iscriverti alla Newsletter

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2023 - DG