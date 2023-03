Antonella Clerici si è raccontata al settimanale Oggi, raccontando della sua carriera, della sua famiglia e della chirurgia plastica.

Antonella Clerici è una delle conduttrici più amate delle televisione italiana. Per circa due anni è stata lontana dalla Tv, ma è poi tornata con È quasi mezzogiorno, programma di cucina e attualità seguitissimo da molti italiani. In una recente intervista a Oggi, la conduttrice si è raccontata, parlando della sua carriera, della sua famiglia e rivelando anche qualche dettaglio sulla chirurgia plastica.

Antonella Clerici, l’intervista

Intervistata dal settimanale Oggi, Antonella Clerici si è raccontata senza filtri. Parlando della sua carriera, ha spiegato i motivi dietro alla scelta di abbandonare la televisione nel 2018: “Nel 2018 ero prosciugata dagli impegni e sentivo che volevo vivere sino in fondo la storia con Vittorio. È l’uomo più solare, simpatico e protettivo che abbia mai incontrato. Se potessi esprimere un desiderio chiederei di invecchiare con lui”.

E proprio sulla sua relazione con Vittorio Garrone, vicepresidente del gruppo energetico Erg, racconta: “Mi ha confidato che dopo il primo incontro voleva rincorrere il mio taxi mentre me ne andavo”. La conduttrice ha confessato che non avrebbe mai pensato di ritrovare la serenità dopo le delusioni che ha vissuto in passato. Invece, ormai da 7 anni, vive serenamente con Vittorio e la sua famiglia allargata.

Sua figlia, Maelle, avuta con Eddy Martens, non ha subito accettato la nuova relazione della madre, ma con il tempo la ragazza e Garrone hanno imparato a conoscersi e a volersi bene: “È stato un percorso. All’inizio della mia relazione con Vittorio, lo rifiutava. Quando veniva a Roma lui doveva dormire sempre in albergo. Col tempo ha imparato a conoscerlo e credo che vedermi felice l’abbia rassicurata”.

Per quanto riguarda il matrimonio, Antonella ha rivelato che le nozze non sono una priorità. Garrone ha aggiunto: “E io so aspettare. Glielo chiederò quando so che mi dirà di sì”.

Ritocchini e chirurgia plastica

Parlando invece di chirurgia plastica, ha parlato dei ritocchini al viso che non nasconde di aver fatto e di continuare a fare. “Due volte all’anno vado dal medico a fare il botulino e la biostimolazione. Non amo i filler, i riempitivi, perché stravolgono la faccia. Forse metterò in calendario un lifting che mi dia un rinfrescata. Ho appena visto una collega che l’ha fatto ed è bellissima: sembra riposata non finta. Le ho fatto i complimenti e le ho chiesto subito il numero del chirurgo“.

