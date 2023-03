Le voci sul divorzio tra Elisabetta Canalis e Brian Perri circolano da qualche settimana, ma a quanto la crisi va avanti ormai da anni.

Elisabetta Canalis e Brian Perri stanno tenendo banco nel mondo del gossip viste le voci su un loro imminente divorzio. Le voci riguardo alla questione girano in rete ormai da diverse settimane, ma stando alle ultime rivelazione, la crisi tra l’ex velina e l’ortopedico dura già da diversi anni.

Elisabetta Canalis, nuove rivelazioni sul matrimonio

Girano ormai da tempo le voci su una forte crisi tra Elisabetta Canalis e il marito Brian Perri. I due, infatti, che da tempo non si fanno vedere più sui social insieme, avrebbero passato un periodo difficile culminato con la decisione di separarsi. Ora, il settimanale Oggi ha svelato alcuni retroscena sulla coppia, che a quanto pare è crisi non da alcune settimane, ma addirittura da diversi anni.

Il matrimonio della coppia, secondo il giornale, “sarebbe naufragato già da molto, moltissimo tempo”. Il motivo? Incomprensioni e incompatibilità caratteriali. La Canalis ha un carattere molto aperto e grintoso, mentre il chirurgo, stano ad alcune descrizioni, ha una carattere più rigido e metodico.

La coppia ha una figlia, Skyler, di 7 anni, e proprio per il suo bene i due avrebbero deciso di continuare a stare insieme per diverso tempo. Ora, però, dopo una crisi che sembra durare da quattro anni, i due hanno deciso di prendere strade separate.

Una fine non pacifica tra due, che sicuramente continueranno a vedersi per stare insieme alla piccola Skyler. Proprio nei giorni scorsi, infatti, alcune storie su Instagram della Canalis insieme alla figlia avevano rivelato la presenza dell’ex marito. L’ex velina, comunque, secondo gli accordi dell’affidamento congiunto, non può per il momento lasciare Los Angeles per lunghi periodi e la bambina non può lasciare il paese.

