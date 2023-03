Amelia Spencer si è sposata con Greg Mallet in Sudafrica: ecco i dettagli sul matrimonio, con un grande assente.

Dopo tre anni di fidanzamento, Amelia Spencer ha detto di sì al fidanzato Greg Mallet, consulente immobiliare. Il matrimonio si è tenuto in Sudafrica, in una fattoria lontana da Città del Capo, città in cui è cresciuta. Grande assente al matrimonio è stato il padre, Charles Spencer.

Amelia Spencer, i dettagli del matrimonio

Dopo un fidanzamento durato tre anni, finalmente Amelia Spencer, nipote di Diana Spencer, si è sposata. La cerimonia si è tenuta a La Cotte Farm, un’ex fattoria del 1698 che oggi ospita un resort. Amelia ha scelto di sposarsi in Sudafrica, paese in cui è cresciuta dopo il divorzio dei genitori Charles Spencer e Victoria Aitken. Lei ha passato l’infanzia a Città del Capo insieme alla gemella Eliza, alla sorella Kitty e al fratello Louis.

Per il momento non sono trapelate informazioni sull’abito o sulla cerimonia. La coppia ha voluto mantenere tutto top secret, ma è certo che La Cotte Farm può ospitare al massimo 102 invitati. Grande assente sia ai preparativi, sia alla festa pre nozze sia al matrimonio è il padre di Amelia, Charles Spencer. Come riporta il giornale Hola!, il padre è rimasto a Althorp House, come fece anche per il matrimonio della sua primogenita Kitty, che sposò Michael Lewis nel 2021.

Amelia e Greg stanno insieme da ben 14 anni, dopo essersi conosciuti all’università a Londra. Lui è un consulente immobiliare mentre lei lavora come modella. La proposta di matrimonio era arrivata tre anni, durante una vacanza a Stellenbosch. Complice la pandemia di Covid – 19 però, hanno dovuto aspettare fino ad ora per celebrare il loro matrimonio.

