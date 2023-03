Ilary Blasi e Bastian Muller sono una coppia da ormai quattro mesi, quali sono i piani per il loro futuro? Ecco alcuni retroscena.

Procede a gonfie vele la storia d’amore tra Ilary Blasi e Bastian Muller, che ormai da qualche settimana non si nascondo più. Ma in che lingua parlano tra di loro? E quali sono i piani per il futuro? A rivelarlo è il settimanale Chi, che svela qualche retroscena sulla loro relazione.

Ilary Blasi e Bastian Muller, retroscena sul loro amore

Ilary Blasi e Bastian Muller fanno coppia fissa da ormai quattro mesi, ovvero dallo scorso novembre. La conduttrice non ha mai parlato pubblicamente del suo nuovo fidanzato, ma in occasione del compleanno di Isabel aveva condiviso sui social delle foto insieme all’uomo con una dolce dedica.

La loro storia d’amore è sotto la luce dei riflettori e sono moltissime le domande che i fan curiosi si pongono sulla coppia. Prima di tutto, in che lingua parlano tra di loro? Bastian infatti è tedesco e vive a Francoforte. A rivelarlo è il settimanale Chi, che riporta che la coppia probabilmente parla in inglese, visto anche la Blasi sta imparando quella lingua da diverso tempo. Non è comunque escluso, ovviamente, che la showgirl stia imparando il tedesco o Bastian l’italiano.

Il settimanale Chi ha poi anche parlato di un’importante decisione che la coppia avrebbe preso sul loro futuro. Per il momento, infatti, i due manterranno una relazione a distanza. Bastian a Francoforte e Ilary a Roma. La showgirl infatti non può al momento trasferirsi per diversi motivi, legati sia all’imminente inizio delle udienze per il divorzio con Francesco Totti sia per non stravolgere la vita di Isabel, di 7 anni, già alle prese con la separazione dei genitori.

Per il momento, quindi, via alle trasferte. Al momento Bastian si trova in Italia, e nei giorni scorsi la coppia è stata vista in giro per Milano mano nella mano. L’uomo è stato anche paparazzato mentre faceva una sorpresa super romantica alla conduttrice.

