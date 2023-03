Da qualche puntata manca a Uomini e Donne Ivan Di Stefano, che ha confessato i motivi del suo abbandono: c’entra un’ex famosa dama.

Sono ormai diverse puntate che manca all’appello del Trono Over il cavaliere Ivan Di Stefano, che aveva dichiarato di avere un interesse per Tina Cipollari. A spiegare i motivi della sua assenza, che a quanto pare è definitiva, è stato lo stesso Ivan, confessando di aver iniziato una conoscenza con un’ex famosissima dama.

Ivan Di Stefano lascia Uomini e Donne per un’ex dama

Intervistato da Tvpertutti, Ivan Di Stefano ha confessato i motivi dietro al suo abbandono di Uomini e Donne. Durante la sua permanenza aveva dichiarato di aver un interesse per Tina Cipollari che aveva anche ballato in studio con lui. Quindi, come mai ha deciso di lasciare il programma? Il cavaliere ha confessato di aver iniziato una frequentazione con un’ex dama.

Durante l’intervista ha spiegato: “Beh, la verità è che mi sono messaggiato tramite Instagram con una ex dama del parterre un paio di giorni prima dell’ultima registrazione di U&D. Dato che sono un uomo coretto e ho rispetto per il programma, per Maria come anche per la redazione, ho preferito dire la verità e il tutto”.

Ha poi continuato spiegando: “La redazione ha gradito molto questa mia sincerità e lealtà. Penso non sia da tutti, lasciare il programma per conoscere una donna che conosci solo dalla TV e neanche ci hai parlato un secondo di persona! Comunque si tratta di Gloria e, dato che mi ha confidato che anche lei è rimasta colpita della mia persona, abbiamo deciso di conoscerci e frequentarci. Come si suol dire: se sono rose fioriranno“. La dama con cui ha iniziato a sentirsi è quindi Gloria Nicoletti.

