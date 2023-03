Dopo tre anni di silenzio, Bugo è tornato a parlare dello scontro avuto con Morgan a Sanremo 2020: lo sfogo sui social.

Sono passati tre anni dall’edizione del Festival di Sanremo 2020 che ha visto protagonisti Bugo e Morgan e il cosiddetto “Bugo Gate”. Il cantante non si era mai pronunciato in merito dopo la fine del Festival, ma nelle scorse ore, dopo anni di silenzio, è tornato sulla questione e si è sfogato contro Morgan.

Bugo, lo sfogo contro Morgan

Si riaccende la lite tra Bugo e Morgan, protagonisti dell’edizione di Sanremo 2020 quando Morgan cambiò in diretta il testo della loro canzone costringendo Bugo ad andarsene dal palco. Tra i due cantanti la questione sembra non essersi mai risolta, anche per le continue frecciatine di Morgan in varie interviste durante questi anni. Nelle scorse ore, dopo un’intervista del cantante al Corriere dove si è detto “bullizzato”, Bugo ha preso in mano il telefono e si è sfogato con parole molto pesanti nei confronti del collega.

Nelle stories di Instagram, ha esordito dicendo: “Chi si rivede. L’altro anno non mi andava di rispondere alle tue stron***e. C’era la pandemia, la gente moriva ma a te che ti frega se la gente muore. Ancora fai l’intervista, mi citi per avere il titolone, ormai nessuno ti considera più, solo il politico di turno che ti dà il programmino Rai, come si intitola Strascemo?”

Bugo ha poi continuato senza freni, attaccando Morgan e parlando delle accuse a lui rivolte: “Come compositore sono 20 anni che non fai un ca**o, non sei un cantautore, non lo sei mai stato. Sei diventato questo storico della musica, compositore di corte, continui ad affabulare la gente con le tue ca***te mezze inventate mezze buttate lì. Ormai ti rimane solo quello. Sei talmente involuto. Ma basta parlare di me in tv, ora la pandemia è finita e ora ti rispondo. Hai rotto. Hai detto che ti ho bullizzato, tu eri mio ospite perché io ti ho invitato. Eri un ospite. E tu a dire ‘mi hanno trattato come un ospite’. Ma ti rendi conto quanto sei ridicolo. Che figura di me**a che hai fatto, che figure di me**a che continui a fare”.

