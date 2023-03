Discorso molto particolare al GF Vip tra Nikita Pelizon e Micol Incorvaia a proposito del fisico e di un confronto con Antonella Fiordelisi.

Sta facendo molto discutere in queste ore un particolare faccia a faccia avuto al GF Vip da Nikita Pelizon e Micol Incorvaia. La prima, infatti, ha chiesto alla giovane bionda se si sentisse sicura di sé sotto il profilo estetico anche in un ipotetico “confronto” con Antonella Fiordelisi, da poco uscita dalla Casa.

Micol Incorvaia e il “confronto” con Antonella Fiordelisi

Antonella Fiordelisi

Parlando faccia a faccia in cortile, Nikita e Micol si sono scambiate alcuni pareri tra donne. “Sai quando ogni tanto noi donne non ci vediamo del tutto bene. E questo non dentro perché ci sentiamo intelligenti, ma perché vediamo solo i nostri difetti…”, ha esordito Nikita. “Questa cosa non può averti portato a vedere male la sua convinzione di essere molto bella?”, ha chiesto facendo riferimento ad Antonella Fiordelisi.

Dal canto suo la Incorvaia ha risposto in modo piuttosto diretto, forse anche sospettando che dietro queste parole ci fosse un tenativo di “darle fastidi”.

“Sia chiaro: non ho mai pensato che Antonella fosse una persona sicura. Anzi, la trovo molto insicura. Per quanto riguarda la sicurezza estetica non devo invidiare niente ad Antonella, mi sento una f**a atomica”, ha replicato Micol. “Sì?”, ha aggiunto Nikita, quasi sorpresa della risposta.

Il dialogo tra le due ha suscitato un confronto piuttosto animato anche tra i telespettatori del programma che non hanno nascosto le perplessità sull’argomento e soprattutto l’intento di Nikita. Per molti, infatti, si è trattato solo di una chiacchiera, per altri, invece, di una sorta di provocazione verso la bionda.

Di seguito anche il post Twitter di un utente che ha seguito le vicende delle due donne che ha voluto sottolineare la sua posizione riguardo “l’uscita” di Nikita:

Questo discorso di Nikita l’ho trovato di una gravità incredibile!Se lo avesse fatto ad una ragazza meno sicura di Micol l’avrebbe distrutta.X fortuna che Micol sa di essere UNA FIGA ATOMICA.Ragazze non permettere mai a nessuno di dirvi che siete meno di altre! #incorvassi #gfvip pic.twitter.com/TGEU6w5beA — mareluna (@mareluna2022) March 21, 2023

