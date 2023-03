Ultimi giorni al GF Vip e sale la tensione. Nella Casa e non solo… Protagonista e vittima di insulti Edoardo Tavassi. Ecco cosa è successo.

Tre finaliste per ora al GF Vip: Oriana Marzoli, Micol Incorvaia e Giaele De Donà. Gli altri si devono ancora conquistare l’accesso all’ultima fase del programma. Forse anche per questo che dentro e fuori dalla Casa la tensione è davvero alle stelle. Chiedere a Edoardo Tavassi che è stato insultato piuttosto pesantemente… dall’esterno.

Edoardo Tavassi insultato al GF Vip: la reazione

Molto spesso è capitato che alcuni fan del programma e di alcuni concorrenti arrivassero fuori dalle mura della Casa del GF Vip per sostenere i gieffini. In questo caso specifico, invece, è accaduto il contrario. Pare che qualcuno si sia divertito ad insultare Edoardo Tavassi e sua madre.

A raccontare tutto sono stati Luca Onestini e proprio Tavassi che in giardino hanno parlato con Oriana Marzoli di cosa sarebbe avvenuto di notte.

“Gente che viene a insultare di notte…”, ha detto Onestini in giardino con gli altri due compagni di reality. Da qui il racconto di Tavassi: “Si una donna ha urlato ‘Tavassi, sei un figlio di tr***a (o forse un figlio di pu****a)”.

Oriana a questo punto ha chiesto spiegazioni per capire se secondo l’uomo fossero offese per lui o per sua mamma e Tavassi ha detto che secondo lui non potevano essere rivolte alla madre. Successivamente, però, la Marzoli ha chiesto anche quale fosse stata la sua reazione e lui ha raccontato ridendo: “Io ho detto ‘Buonanotte anche a te'”.

Insomma, una risposta epica “alla Tavassi”…

Di seguito anche un post Twitter con il racconto del protagonista:

Stanotte delle persone hanno urlato insulti contro Tavassi e sua madre.

Tavassi si fa una risata, Oriana anche ma chi ha urlato deve vergognarsi tanto quanto le persone che hanno insultato Oriana con parole deplorevoli nelle loro room.#gfvip #incorvassi #oriele pic.twitter.com/70Uxn3qrTu — 𝑽𝒂𝒍𝒆 ♐︎ (@afiresign_) March 22, 2023

Riproduzione riservata © 2023 - DG