Dopo aver annuciato di aver detto sì e di essersi sposata, Laura Pausini svela i retroscena di quella che era stata la proposta di nozze…

In queste ore Laura Pausini ha annunciato di aver sposato Paolo Carta. Sui social le immagini del matrimonio e del suo bellissimo abito da sposa. Adesso, a distanza di qualche ore dalla lieta notizia, ecco anche qualche retroscena svelato dalla stessa cantante. In particolare relativamente a quella che era stata la proposta di nozze, fatta direttamente… da lei.

Laura Pausini, il video della sua proposta di nozze

Laura Pausini

Laura Pausini ha svelato su Instagram un sorprendente dettaglio delle nozze ed in particolare di quella che era stata, dopo tanti anni d’amore, la proposta di matrimonio. Il retroscena riguarda chi abbia fatto il passo per le nozze, ovvero lei stessa.

Sebbene di solito sia l’uomo a mettersi in ginocchio e chiedere la mano alla propria compagna, in questo caso non è toccato a Paolo Carta. Infatti, è stata la cantante a compiere questo gesto e chiedere al futuro marito di accettare il suo anello.

L’artista, come detto, ha pubblicato nelle sue stories Instagram e anche in una pagina che la vede protagonista, proprio il video di quel momento. Le immagini vedono i due nel giardino della loro casa in Romagna. Laura ha chiamato Paolo, si è inginocchiata e ha chiesto la sua mano con l’anello.

“11 anni fa Paolo mi ha chiesto di sposarlo facendomi una sorpresa. Poco dopo sono rimasta incinta e abbiamo deciso che ci saremmo sposati quando nostra figlia sarebbe diventata grande e avrebbe potuto portarci gli anelli. Però, due anni fa durante il lockdown, ho fatto io una sorpresa a lui… Nel giardino di casa mia in Romagna”, le sue parole.

Di seguito anche il post Instagram della cantante con le immagini di quella che era stata la sua proposta di nozze:

