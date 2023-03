Laura Pausini e Paolo Carta ufficialmente sposi: ecco le prime foto dalla cerimonia postate sui social dalla cantante.

L’annuncio è arrivato poco fa direttamente dall’Instagram della cantante. Laura Pausini e Paolo Carta si sono sposati. La cantante ha postato una foto sui social scrivendo: “Abbiamo detto sì” in diverse lingue del mondo. Mistero ancora sulla location, perchè dalla foto la coppia non lascia trapelare nulla, ma si pensa potrebbero essersi sposati a Bologna, come era scritto nelle pubblicazioni di nozze della cantante.

Laura Pausini e Paolo Carta sposi, le prime foto

Laura Pausini ha detto sì al suo Paolo Carta. Il matrimonio è stato celebrato poche ore fa, come annunciato dalle partecipazioni di nozze pubblicate al Comune di Roma, dove risiede Carta e in quello di Castel Bolognese, dove risiede la cantante.

Laura Pausini ha pubblicato qualche dettaglio della cerimonia nelle sue stories di Instagram, dove si vede la figlia Paola, 10 anni, vestita da damigella che precede l’arrivo all’altare della cantante. Poi, una foto delle mani degli sposi con un primo piano sulle fedi al dito. Una prima foto pubblicata dalla cantante mostra i due sposi in piedi, davanti a delle candele e ad una chitarra.

Nelle scorse, la cantante aveva anche pubblicato una bellissima dedica al Paolo Carta: “Che la tua promessa sia la mia, in salute e malattia c’è già tutto che vuoi davanti a noi”.

L’abito da sposa di Laura Pausini

Dopo 18 anni di relazione, la Pausini ha coronato il suo sogno d’amore sposando Paolo Carta. Ma cosa ha indossato? Nella foto pubblicata dalla stessa cantante, si nota come abbia leggermente rivoluzionato lo standard dell’abito da sposa classico. È rimasta sul total white e ha sfoggiato un vestito lungo con maniche lunghe a cui ha abbinato uno smoking bianco.

L’abito è abbinato ad una collana di perle e a dei guanti di pizzo lunghi fino al gomito. Nei piedi la cantante ha indossato delle delle décolleté con il cinturino intorno alla caviglia.

Clicca qui per iscriverti alla Newsletter

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2023 - DG