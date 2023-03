Daniele Dal Moro ha voluto mostrare la sua opinioni nei confronti dell’ex Martina Nasoni: il gesto fa discutere sui social.

Dopo la squalifica dal Grande Fratello Vip, Daniel Dal Moro si è scagliato più volte sui social contro il programma e tutto ciò che c’è intorno. Nelle ultime ore, ha voluto mettere in chiaro la sua opinione nei confronti dell’ex Martina Nasoni. Con lei, infatti, aveva avuto un pesantissimo scontro all’interno del reality. Il gesto, però, è stato considerato da molti estremo.

Daniele Dal Moro, il gesto contro Martina Nasoni

Qualche settimana fa, la produzione del GF Vip aveva deciso di far entrare all’interno della casa alcuni ex dei concorrenti. Tra questi aveva fatto il suo ingresso anche l’ex di Daniele, Martina Nasoni. Se per le altre ex coppie la convivenza non è andata particolarmente male, Daniele e Martina si sono scontrati e attaccati di continuo. La ragazza ha accusato più volte Dal Moro di averla strumentalizzata e queste parole non sono mai andate giù all’ex vippone.

Nelle scorse ore, Daniele ha condiviso sui social un gesto molto forte contro l’ex. Nel video postato sui social, si vede il ragazzo mentre butta il libro scritto da Martina “Questo cuore batte per tutte e due” nell’immondizia. Un gesto che ha fatto ridere alcuni ma che ha indignato una parte del web. Secondo molti, infatti, il gesto è immaturo e di cattivo gusto, contando che nel libro la ragazza parla anche della sua malattia.

Daniele però non sembra essere interessato alle critiche. Poco dopo, infatti, ha anche pubblicato un video della ragazza mentre parla di lui all’interno del GF Vip con in sottofondo la sigla de “L’onore e il rispetto”.

Clicca qui per iscriverti alla Newsletter

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2023 - DG