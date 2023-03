Michelle Hunziker ha voluto condividere con i suoi fan un grande gossip, rivelando la nascita di un nuovo amore.

Nuovo amore in casa Hunziker. A svelarlo è stata la stessa showgirl, e questa volta Aurora Ramazzotti non c’entra nulla. Chi sono i due innamorati? Michelle ha condiviso i due innamorati in un video sui social, che ha intenerito subito tutti i fan.

Nuovo amore in casa Hunziker, ecco di chi si tratta

Nelle scorse ore Michelle Hunziker si è concessa qualche ora di relax a casa insieme ai suoi cani. Uno è Lily, una barboncina che vive con lei, l’altro è Odino, un levriero che vive insieme all’ex marito Trussardi. Spesso però, quando i due si vedono per stare insieme con le bambine, li seguono sempre anche i due cani. Sembra proprio che tra i due cuccioli sia nato l’amore.

Nelle sue stories di Instagram, infatti, Michelle annuncia ai fan: “C’è un grande gossip, è nata una grande storia d’amore. Lilly e Odino sono inseparabili“. Nel frattempo inquadra i due cani che dormono insieme sul divano, vicinissimi.

Michelle Hunziker si sta godendo queste ultime settimane di relax prima dell’arrivo del suo primo nipotino! Aurora Ramazzotti è entrata ufficialmente nel nono mese di gravidanza e non manca più molto al parto. La showgirl non vede l’ora di stringere tra le braccia il suo nipotino, di cui ancora non si sa il nome.

