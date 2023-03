Nelle scorse Ilary Blasi e Bastian Muller sono stati paparazzati dal settimanale Chi insieme a Milano: la sopresa romantica.

La relazione tra Ilary Blasi e Bastian Muller procede a gonfie vele. La coppia è stata paparazzata nelle scorse ore a Milano dal settimanale Chi. Nelle foto, si vede anche un gesto estremamente romantico fatto dall’uomo nei confronti della showgirl.

Ilary Blasi e Bastian Muller, la sopresa romantica

Ilary Blasi e Bastian Muller stanno vivendo il loro periodo luna di miele. Dopo aver tenuto la relazione nascosta, ora non hanno più paura di mostrarsi. Dopo le foto dal compleanno di Isobel della settimana scorsa, ora la coppia è stata nuovamente paparazzata insieme. Il settimanale Chi ha pubblicato le foto dei due mentre girano mano nella mano per le strade di Milano, durante una serata romantica.

Stando alle notizie riportate dal giornale, sono andati prima a pranzo al ristorante The Dome, per poi spostarsi in vari negozi e boutique eleganti in Via Montenapoleone, vicino al loro albergo. Ad un certo punto, mentre Ilary era in camera, Bastian è sceso per prenderle un fiore. Un gesto semplice ma molto romantico che avrà sicuramente fatto piacere alla showgirl.

Successivamente la coppia si è poi spostata a cena da Ronin, dove hanno cenato insieme a Michelle Hunziker alla manager Graziella Lopedota. La serata si è poi conclusa a casa di Michelle per un caffè. I due per il momento vivono ancora una relazione a distanza. Bastian infatti vive a Francoforte ma ora si trova in Italia per stare accanto a Ilary, anche in vista dell’inizio dell’udienza per la separazione da Francesco Totti.

