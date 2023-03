Desdemona Balzano, ex dama, è tornata a scagliarsi contro il programma di Maria De Filippi dopo essere stata cacciata.

L’ex dama Desdemona Balzano non ha ancora digerito la scelta di Maria De Filippi, che la scorsa settimana l’ha cacciata dallo studio di Uomini e Donne e dal programma. Da allora, si è scagliata in diverse occasioni sui social contro la produzione e la conduttrice. Nelle scorse ore, ha postato una storia con alcune “rivelazioni”.

Desdemona Balzano, l’attacco a Uomini e Donne

La dama del trono over, dopo essere stata cacciata dal programma per degli audio compromettenti, aveva annunciato di aver preso provvedimenti legali contro Armando Incarnato e Gianni Sperti. L’ex dama ha anche più volte parlato del suo rapporto con il cavaliere Giuseppe, chiarendo via social che la loro relazione stava continuando fuori dal programma.

Queste le sue parole: “Siamo qui ed insieme. I momenti difficili spesso tirano fuori il meglio delle persone. Questa caduta è stata la scossa che ci ha fatto capire quanto è forte il nostro legame. Il mio unico rammarico è non averlo compreso prima”.

Desdemona Balzano torna ora a scagliarsi contro Uomini e Donne e Maria De Filippi. Nelle scorse ore ha pubblicato sui social una foto insieme a Giuseppe, scrivendo: “L’amore è quando non riesci a dormire perché finalmente la realtà è migliore dei tuoi sogni”. Non tutti però credono alla veridicità di questo amore, e per molti sono considerati “falsi”. La donna quindi ha voluto rispondere alle accuse mandando una frecciatina al programma. Desdemona ha scritto: “So che Uomini e Donne vi ha abituato alle finte relazioni, ma vi dimostrerò che la nostra è vera”.

