Durante il suo podcast Muschio Selvaggio, Fedez ha parlato con Cecilia Strada, figlia del fondatore di Emergency, spiegando cosa ha in mente.

In occasione dell’ultima puntata pubblicata del suo podcast ‘Muschio Selvaggio’, Fedez ha avuto modo di parlare con la sua ospite Cecilia Strada, figlia del fondatore di Emergency, e ha spiegato di avere intenzione non solo di voler salire a bordo della ResQ, dell’omonima Onlus, per una missione nel Mediterraneo, ma anche di volersi informare riguardo ai costi di una nave per averne una e metterci la sua faccia.

Fedez e la nave per i migranti

Durante la recente puntata del podcast Muschio Selvaggio, come detto, Fedez ha intervistato Cecilia Strada, dell’associazione Resq People saving people, che si occupa chiaramente del tema delle migrazioni.

Durante la conversazione, i due hanno iniziato a parlare delle difficoltà del provare ad aiutare ma anche dei donatori famosi che hanno provato a dare il loro contributo.

Nel corso della chiacchiera si è parlato di Ghali (che comprò un gommone di soccorso donato all’Ong Mediterranea), ma anche Richard Gere (con Open Arms) o Roger Waters che, come ricordato dalla Strada aveva comunicato di voler andare con loro in aiuto ma non potendo aveva donato 50 mila dollari per una missione.

Ed è proprio in tema di dare una mano che il rapper ha detto: “Io ti prometto che verrò, e adesso voglio vedere quanto costa una nave”, le sue parole. E ancora: “Solo per mettere la mia faccia e farla vedere così la gente si spaventa. Scherzi a parte, dev’essere un’esperienza tosta”.

Parole provocatorie ma, chissà, che avranno forse un vero seguito. Staremo a vedere…

Di seguito, invece, un vecchio post Instagram del rapper:

