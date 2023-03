Abbandonato dai genitori da piccolissimo, dopo circa 30 anni Gionata Di Dio, noto come GionnyScandal, ha chiesto aiuto a Le Iene per ritrovarli. Il ragazzo, diventato rapper abbastanza famoso, dopo la perdita del padre e della madre adottivi, ha deciso di mettersi alla ricerca di chi lo aveva messo al mondo e ora, grazie a Le Iene, ci è riuscito.

GionnyScandal ha raccontato a Le Iene di essere stato adottato da una famiglia lombarda, ma di aver perso i genitori adottivi molto presto tra i 4 e i 10 anni. Il giovane è quindi poi cresciuto con la nonna ma solo dopo è venuto a sapere che quella famiglia, in realtà, non era quella biologica.

E così: “Mi è venuta la curiosità di sapere chi erano i miei genitori”.

Negli anni il ragazzo scopre di essere stato abbandonato sulle scale di un orfanotrofio e scopre anche il suo cognome di origine: Di Dio. Grazie alle informazioni già presenti sulla sua carta d’identità, Gionata viene a sapere di essere nato a Pisticci, in provincia di Matera, e di avere sia un fratello che una sorella.

Da qui, il viaggio alla ricerca dei genitori continua e parte grazie a Le Iene. Si arriva anche alla vicesindaca di Pisticci che lo informa che non era stato lasciato dai genitori ma era stato il tribunale a decidere che fosse “adottabile”.

Da quel momento la ricerca si è fatto sempre più intensa e le prime notizie concrete iniziano ad arrivare: “Mio padre è di Taranto, mia madre di Lecce”.

Vengono trovati gli zii che lo mettono in contatto con la mamma e poi a Senise, un paesino a 60 km da Pisticci, ecco Antonio Di Dio, il suo padre. Poi anche la madre con un lungo abbraccio che ricompone l’intera famiglia.

30 anni circa dopo, ecco la gioia: “Sono frastornato ma felicissimo, il vuoto che sentivo adesso è tappato, quindi sono contento”.

Di seguito anche il post Instagram de Le Iene con la storia del giovane artista:

View this post on Instagram

Clicca qui per iscriverti alla Newsletter

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram