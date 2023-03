Una telefonata da una collega prima del funerale del compianto Maurizio Costanzo. Il retroscena su Maria De Filippi e un noto volto della tv.

Sono passate ormai alcune settimane della morte di Maurizio Costanzo e dal suo funerale. Eppure arrivano nuovi retroscena legati, più che altro, al mondo della tv e Maria De Filippi. Infatti, una sua collega e “rivale” sul piccolo schermo ha raccontato di averla telefonata privatamente prima del rito funebre.

Maria De Filippi, quella telefonata prima del funerale di Costanzo…

Nel corso di un’intervista rilasciata a SuperGuidaTv, è stata Milly Carlucci a parlare anche della De Filippi. Parlando di rivalità tra le due per motivi ovvi (una è in Rai e l’altra in Mediaset con programmi spesso in ‘battaglia’), la presentatrice di Ballando con le Stelle e de Il Cantante Mascherato ha spiegato.

“Ci siamo sentite privatamente prima dei funerali di Maurizio. Non c’è nessuna rivalità ma solo il fatto che le aziende decidano di mettere contro due programmi”, ha sottolineato la Carlucci. “Il fatto che si sia creata questa contrapposizione è un fatto italiano perché al pubblico piace il derby. Alla fine tutto questo giova ai programmi perché gli dà maggiore visibilità. Io stimo molto Maria De Filippi perché è quella che si è spesa più di tutti per la causa delle donne in televisione. Lei ha dimostrato che una donna può essere non solo conduttrice e autrice dei suoi programmi ma anche un capo produzione. Lei ha completato il cerchio dei ruoli che normalmente erano appannaggio solo dei colleghi uomini. E’ una grandissima professionista”.

Insomma, parole di grande stima da parte della conduttrice verso la collega e rivale che spengono definitivamente anche alcuni rumors su possibili attriti tra le due.

Di seguito anche un tenero post Instagram dedicato alla conduttrice e al compianto Costanzo:

