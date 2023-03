Voleva rispondere alle critiche ma la sua storia social le si è ritorta contro. Ginevra Lamborghini ha fatto una “figuraccia”…

Sarebbe voluta essere una risposta agli haters ma il risultato è stato l’opposto. Parliamo di Ginevra Lamborghini che in una storia su Instagram si era mostrata mentre faceva benzina alla sua vettura. Peccato che le cose non siano andate esattamente così…

Ginevra Lamborghini, figuraccia dal benzinaio

Ginevra Lamborghini

Come detto, Ginevra Lamborghini aveva intenzione di rispondere ad alcune critiche degli haters che le sono arrivate di recente e per farlo aveva scelto una storia su Instagram mentre faceva benzina.

Il tutto era stato organizzato alla perfezione con tanto di didascalia: “Grazie alla colletta dei miei haters sono riuscita a fare il pieno”.

Peccato che, mentre era ripresa, l’ex concorrente del GF Vip abbia avuto un piccolo problema al distributore. La ragazza, infatti, si era messa non nella corsia del self service, bensì per in quella per “il servito”.

“Ma perché non funziona?”, ha domandato Ginevra sorpresa. Il benzinaio, avvicinandosi, ha spiegato quale fosse il problema. Lei, dal canto suo, ha provato a sdrammatizzare: “Ma no, come servito, ma la voglio fare io, sono io la benzinaia qui”.

A questo punto, però, il video si è interrotto e moltissimi utenti lo hanno ripreso e condiviso anche su altri social generando un’altra valanga di critiche.

Insomma. La replica agli haters si è trasformata in un’arma a doppio taglio…

Di seguito anche il post Twitter di un utente che ha ripreso la storia su Instagram della ragazza:

La benzinaia che non sa fare nemmeno la benzina 💀💀💀 licenziata anche qui, AIUT 😂😂 #gioiellers #Gfvip pic.twitter.com/jwY1HNw94w — 🐍 (@viperelia_) March 21, 2023

