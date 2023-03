Sempre ironico e pungente Fiorello e anche a Viva Rai 2 la mattina presto le cose non sono diverse. Ecco perché una sua battuta potrebbe aver generato dei malumori tra Tommaso Stanzani e Tommaso Zorzi, ormai ex coppia. Lo showman, senza fare nomi, ha ironizzato su alcuni recenti comportamenti di Zorzi generando anche la sua reazione…

Come ogni mattina, anche oggi è andata in onda una nuova puntata di Viva Rai 2 con Fiorello. Sulla pagina ufficiale del programma su Instagram è stata pubblicata una stories nella quale lo showman parla e scherza con due ballerini facenti parte del corpo di ballo ufficiale dello show: Cristian Prebibaj e Tommaso Stanzani.

Parlando con qust’ultimo, il conduttore si è lasciato andare ad una frase “infelice”.

“Ho visto il tuo ex che piange dalla mattina alla sera”, ha detto Fiore. Nessun nome ma il riferimento sembra essere stato proprio a Tommaso Zorzi con cui Stanzani ha avuto una storia che pare essere terminata di recente.

Il riferimento di Fiorello sarebbe anche ad alcuni sfoghi del ragazzo che, spesso, si mostra ai fan con contenuti in cui si lascia andare alle emozioni.

La battuta dello showman pare essere giunta al diretto interessato che in queste ore, anche lui senza fare nomi, ha risposto: “A volte mi passa proprio la voglia di metterci la faccia su certe battaglie”.

Una frase che pare potrebbe essere collegata proprio a quanto accaduto alle prime ore del giorno di oggi. Staremo a vedere se i diretti interessati della vicenda parleranno dell’argomento più avanti.

Di seguito anche un post Twitter di un utente che ha ripreso quanto accaduto:

