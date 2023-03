Da diverse settimane si susseguono le notizie sulla salute di Bruce Willis. Un recente video della moglie Emma ha commosso tutti.

Sta lottando contro la demenza frontotemporale ed è circondato dalla sua famiglia, al gran completo. Stiamo parlando di Bruce Willis che in queste ore è tornato argomento caldo dopo un video condiviso da sua moglie Emma sui social. La donna ha riproposto un momento speciale della sua vita con l’attore facendo riferimento al fatto che qualcuno potrebbe non essere in grado di ricordarlo in futuro.

Bruce Willis, il video emozionante della moglie

Bruce Willis

“In occasione del nostro decimo anniversario di matrimonio, abbiamo deciso di rinnovare i nostri voti nello stesso posto in cui abbiamo detto ‘lo voglio’ nel 2009”. Ha esordito in questo modo la signora Emma Heming Willis su Instagram pubblicando un video nel quale lei e l’attore hanno festeggiato il loro decimo anniversario rinnovando i loro voti nuziali.

“Sono così felice che l’abbiamo fatto. Cogli ogni opportunità per unirti e festeggiare con la famiglia e gli amici. Questi sono i momenti e le bellissime scene di ricordi che possiamo conservare per tutta la vita. Possiamo mantenere questi ricordi al sicuro e vivi anche per quelli che potrebbero non essere in grado di farlo”.

Parole che hanno avuto un seguito molto ampio tra i fan di Bruce e in generale della coppia. Molti utenti hanno commentato solo con delle emoticon del pianto, altri mostrando grande affetto a conferma di come la situazione del noto attore sia davvero molto seguita da tutti.

Di seguito il video condiviso dalla moglie dell’attore in un post Instagram:

