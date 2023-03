Tante domande da parte dei telespettatori del GF Vip riguardo l’assenza dei vipponi dallo studio. Elenoire Ferruzzi ha dato la sua versione.

Da un po’ di tempo nello studio del GF Vip, il pubblico ha notato l’assenza di grande parte degli ex concorrenti nel corso delle varie dirette delle puntate. Tanti tra i telespettatori hanno provato a chiedere ai diretti interessati e, in questo caso, a dare una risposta è stata Elenoire Ferruzzi su Instagram.

Elenoire Ferruzzi e l’assenza dagli studi del GF Vip

Elenoire Ferruzzi

Come detto, nell’ultimo periodo ha generato non poche domande l’assenza di gran parte degli ex concorrenti del GF Vip negli studi insieme a Signorini e alle opinioniste Orietta Berti e Sonia Bruganelli. Infatti, sono pochi i vipponi che di volta in volta risultato presenti nelle trasmissioni live.

A dare una piccola risposta è stata anche Elenoire Ferruzzi, almeno per quanto riguarda il suo caso: “Elenoire, come mai non siete più in studio? Ci mancate”, ha chiesto un utente su Instagram. Lei ha replicato: “Non ne ho idea. Personalmente non mi hanno dato nessuna spiegazione”.

Di seguito il post Instagram con la risposta dell’ex concorrente:

In precedenza, agli inizi di marzo, a parlare dei vipponi assenti in studio era stata anche Carmen Russo che da qualche tempo non faceva più parte del gruppo nel corso delle dirette. La donna aveva spiegato che la scelta era dovuta a “delle punizioni”.

“Perché mi sto riposando? Non mi hanno fatto fuori dal Grande Fratello. Diciamo che sono un po’ in vacanza. Visto che i vipponi non vanno più in studio perché c’è stata, tra virgolette, un po’ di punizioni… Di restrizioni, ecco. Non gli permettono di fare lo show e quindi anche io, che sono la coreografa dei vipponi… Quindi ho preso una settimana di vacanza, di ferie… Anche la prossima, forse. Non lo so, vedremo. Vedremo come si comporteranno i vipponi”.

Carmen Russo spiega perché non fa più i balletti del #GFVIP Night pic.twitter.com/dCmPQAvLtN — Roberto Mallò (@robymallo) March 10, 2023

