Ad Amici è tempo di valutazioni e pareri importanti. Linus ha giudicato gli inediti dei cantanti stilando la sua classifica.

Tempo di bilanci ad Amici e di classifiche. In particolare per quanto riguarda gli inediti dei cantanti. Nel corso del daytime odierno è stato Linus a valutare le canzoni dei vari ragazzi e a stilare la sua classifica. Tanti sorrisi, ma anche alcune delusioni.

Amici, Linus giudica gli inediti dei cantanti: la classifica

LINUS

Amici procede tra lezioni e avvicinamento alla seconda puntata del Serale. I cantanti sono stati chiamati da Maria De Filippi per esibirsi davanti ad un giudice d’eccezione, Linus.

L’esperto di musica e radio ha ascoltato gli inediti dei vari ragazzi e ha giudicato i pezzi stilando, poi, la sua personale classifica.

Cricca ha cantato ‘Maledetta felicità” e Linus ha commentato: “Mi sembrano due canzoni messe insieme. Secondo me ha una strofa molto bella e un ritornello molto brutto”.

Positivo, invece, il giudizio su Angelina che ha cantato ‘Mani vuote’: “Brava. Molto semplice come costruzione ma molto bella. Nella sua pulizia, tu trovi la sintesi di un’adolescente che sta crescendo”.

Bene anche Piccolo G e la sua ‘È normale’: “Bravo. Molto bene, l’arrangiamento mi piace. Mi piace finalmente che un ragazzo parli dei suoi problemi e lo faccia con ironia senza farne un dramma. Apprezzo idea e progetto”.

Su Wax e la sua ‘Grazie’: “Forte, ma sono un po’ combattuto. Qualcosa mi piace e qualcosa che mi lascia perplesso. Si vede che hai ascoltato molto Blanco. Questa somiglianza ti fa perdere un po’ di originalità. Tu sei originale e teatrale. Non perdere questa tua voglia di essere così quasi cinematografico”.

Su Federica e ‘Scivola’: “Cara Federica. A me non piace molto questa canzone. Mi sembra un po’ telefonata e scontata. Non mi sembra che possa farti esprimere. Secondo me nella tua voce la cosa bella è che ne hai tante”.

Infine su Aaron e la canzone ‘Mi prenderò cura di te’: “La canzone l’hai cantante bene e tutto bene. Ma tu ti devi riallineare al mondo. Viviti i tuoi 18 anni. Il testo sembra la canzone di un adulto. Goditi un po’ di leggerezza”.

Una volta concluse le esibizioni ecco Maria De Filippi svelare la classifica finale che ha visto Angelina vincere davanti a Piccolo G, secondo.

Alle loro spalle, Aaron e Wax insieme e all’ultimo posto Federica con Cricca, insieme.

Di seguito il post Instagram del programma con la classifica degli inediti:

Riproduzione riservata © 2023 - DG