Scintille e tensione tra Orietta Berti e la famiglia di Antonella Fiordelisi dopo gli ultimi fatti al GF Vip. Le parole della cantante.

Nonostante la sua eliminazione dal GF Vip, in qualche modo Antonella Fiordelisi fa ancora parlare. In realtà per “colpa” della famiglia e delle polemiche con Orietta Berti. Proprio l’opinionista del reality ha colto l’occasione per dire la sua su quanto capitato nelle ultime ore con i genitori della ragazza con la quale si era scontrata in puntata tempo fa.

Orietta Berti sbotta: le parole sulla famiglia di Antonella Fiordelisi

Orietta Berti

“Non commento le volgarità, falsità e le cattiverie che la famiglia di Antonella hanno avuto nei miei riguardi e dei miei famigliari, e che saranno state dettate da una uscita infelice, dall’ambizione o forse dall’aver preso troppo seriamente (e a volte con poca sportività) un gioco tv che come tale deve rimanere… con la sua leggerezza”, ha scritto Orietta Berti condividendo sulla sua pagina Instagram un articolo di Vanity Fair nel quale veniva sottolineata la querelle tra lei e la famiglia dell’ex gieffina.

Poi, nelle sue parole, anche un appello per tutto il mondo social affinché si cerchi di moderare i toni quando si tratta di certi argomenti.

“Ci tengo però a fare un appello a tutto il mondo dei social network ed è quello di cercare di evitare sempre sterili polemiche e di evitare di usare insulti ed offese come fanno tanti leoni da tastiera. Dialogate con educazione, siate curiosi e ricordatevi che nella vita non serve né l’arroganza né la supponenza, né il recitare una parte che non vi appartiene… perché la vita è spesso dura per tutti e va affrontata nelle gioie e nelle difficoltà con il rispetto per il prossimo, con la positività e con il sorriso”.

Staremo a vedere se alle parole dell’artista ci saranno ulteriori repliche.

Di seguito anche il post Instagram della cantante e opinionista del GF Vip:

