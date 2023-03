Sapete chi è davvero GionnyScandal? Scopriamo tutto sull’artista, dalle origini alle curiosità sulla vita privata.

GionnyScandal è rapper con un percorso nel panorama artistico italiano e con una biografia tutta da scoprire. Sì, perché di lui si è parlato anche per il caso dei suoi genitori biologici, ritrovati grazie a Le Iene. Ecco la sua storia.

Chi è GionnyScandal: la biografia

GionnyScandal è lo pseudonimo con cui si è imposto all’attenzione del pubblico, artista poliedrico e sempre pronto a nuovi viaggi tra suoni e sperimentazione. Il suo vero nome è Gionata Ruggieri. Nato sotto il segno della Bilancia a Pisticci, in provincia di Matera, il 27 settembre 1991, ha alle spalle un’infanzia non proprio facile. Dopo un periodo trascorso in un orfanotrofio, è stato adottato e da lì è iniziata la sua vita a Milano, la città in cui vive.

All’età di 4 anni ha perso il papà adottivo, e sarebbe cresciuto con nonna e mamma Antonella prima che anche quest’ultima, 6 anni più tardi, morisse.

GionnyScandal e i genitori biologici: la verità 30 anni dopo

Nel 2023 decide di rivolgersi a Le Iene per ritrovare i suoi genitori biologici. Ha sempre saputo di essere stato abbandonato dai suoi veri genitori, ma anche grazie alla trasmissione di Italia 1 scopre invece che non è andata così.

Tra le carte del Tribunale di Pisticci, infatti, la prova che i genitori biologici, Rita (salentina) e Antonio (di Taranto), non lo avevano abbandonato ma al contrario lo avevano riconosciuto. Solo che poi era stato giudicato adottabile (quindi non idoneo a rimanere con la famiglia di origine) e da lì il passaggio in orfanotrofio prima dell’adozione.

GionnyScandal arriva in Puglia e lì per la prima volta incontra il padre e poi la madre: il suo vero cognome è Di Dio. Con un toccante post ha poi scelto di condividere questa gioia con i suoi followers:

La carriera di GionnyScandal

La musica è il rifugio in cui ha trovato la dimensione per coltivare il suo talento, fatto di curiosità e passione.

Nel 2009 le sue prime canzoni, composte e pubblicate su YouTube. Il primo brano inciso, Senza cancellare, risale al 2010, anno in cui avrebbe mosso ufficialmente i primi passi nella scena rap nazionale arrivando a conquistare gradini sempre più alti nel gradimento del pubblico.

Il suo primo album in studio è del 2011, intitolato Haters Make Me Famous. Tra i suoi singoli di punta, Tu che c***o ne sai di me e Ci si vede sulle stelle…

La vita privata di GionnnyScandal

Della vita privata di GionnyScandal non si hanno informazioni. Impossibile estrapolare dettagli sulla sua sfera più lontana dai riflettori, e i social non aiutano a chiarire come sia la sua esistenza in fatto di sentimenti.

Single o fidanzato? Difficile capirlo. Il suo profilo Instagram (seguitissimo), ad esempio, si presenta con una linea davvero essenziale.

GionnyScandal in 3 curiosità

– Il suo primo album, Haters Make Me Famous, in meno di 24 ore si è trovato al 1º posto nella top 10 dei dischi più venduti su iTunes!

– Nel 2019 è uscito il brano Siamo quel che siamo, pubblicato sul canale YouTube di Max Pezzali e traccia dell’album dell’ex 883.

-GionnyScandal è un tifoso dell’Inter.

Dove abita GionnyScandal?

Il rapper vive a Meda, in Lombardia anche se da piccolo, dopo essere stato adottato, ha vissuto a Seregno.

Clicca qui per iscriverti alla Newsletter

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2023 - DG