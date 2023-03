Desdemona Balzano si è sfogata su Instagram dopo essere stata cacciata dallo studio di Uomini e Donne: vuole querelare Sperti e Incarnato.

Desdemona Balzano, dama di Uomini e Donne Over, è stata cacciata nella scorsa puntata dallo studio. A cacciarla è stata la stessa Maria De Filippi, dopo che sono venuti a galla degli audio ascoltati da Giovanni Sperti e Armando Incarnato. La donna si è lanciata in un lungo sfogo sui social, minnacciando di voler querelare i due uomini.

Desdemona Balzano, lo sfogo sui social

Nella scorsa puntata di Uomini e Donne Over, sarebbero emersi degli audio tra Desdemona Balzano e la sua manager. Secondo quanto hanno riportato Giovanni Sperti e Armando Incarnato, cavaliere over, le due donne si sarebbero messe d’accordo per decidere come comportarsi di puntata in puntata per permettere alla dama di rimanere all’interno del programma il più possibile.

Ovviamente, dopo questa notizia, Maria De Filippi non ha aspettato un secondo di più e ha cacciato la dama dallo studio e dal programma. In risposta, Desdemona si è sfogata a lungo sui social, scrivendo: “Ho deciso di partecipare alla trasmissione perché la ritenevo una bella occasione. Mi piaceva soprattutto l’idea di mandare un messaggio a tutte quelle donne, come me non più giovanissime, con un matrimonio alle spalle, ma ancora con tanta voglia vivere la vita, che c’è sempre la possibilità di essere felici e di incontrare un nuovo amore, anche a 50 anni! Mai avrei pensato che questa scelta avrebbe portato a tutto questo“.

Infine, una nota ufficiale: “La sottoscritta Balzano Desdemona ha dato mandato ai suoi legali di agire nei confronti di Gianni Sperti, Alessandro Schiavone e Armando Incarnato per il materiale diffuso non autorizzato e informazioni falsificate e del tutto incoerenti con la realtà dei fatti in merito alla puntata registrata il 7 marzo 2023 e messa in onda in data odierna”.

