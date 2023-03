A Belve Heather Parisi ha parlato anche della rivalità con Lorella Cuccarini: dietro le quinte, poi, si lascia andare a qualche commento di troppo.

Durante la sua intervista a Belve, Heather Parisi ha parlato anche della presunta rivalità con Lorella Cuccarini. In realtà, stando a quello che ha rivelato l’ex ballerina, questa rivalità non è mai esistita. Poi però, nel dietro le quinte, lontano dalle telecamere ma non dai microfoni, si è lasciata andare a qualche commento di troppo, rivelando il suo vero pensiero sulla professoressa di Amici 22.

Heather Parisi, le parole contro Lorella Cuccarini

Dopo aver parlato della sua carriera, della sua vita privata, del fidanzato della figlia e del suo percorso con la bulimia, Heather Parisi a Belve apre il capitolo Lorella Cuccarini. Tra le due donne, infatti, sembrava ci fosse sempre stata una forte rivalità. L’ex ballerina americana, però, fa chiarezza, negando l’esistenza di una competizione tra loro.

Queste le parole di Parisi: “Non c’è mai stata una rivalità con Cuccarini, perché io non ho mai visto nessuno come rivale. Siamo due cose completamente diverse. Lei è la prima della classe, io non ho mai alzato il braccio, faccio sempre quello che mi viene in mente in un momento. Il mio sogno era fare una cosa simile a Milleluci, Mina e Raffaella Carrà, ma in due mesi non ho mai incontrato Lorella Cuccarini se non in onda“.

Lei ha seriamente detto “no ma non c’è alcuna rivalità” e dopo due minuti “io la mangio viva” #Belve — Sophia✨ (@Sophia__227) March 14, 2023

Tra le due scorre buon sangue, quindi…o forse no? Dietro le quinte, infatti, a intervista finita, Heather Parisi si lascia andare ad un commento molto shady nei confronti della Cuccarini: “Non siamo più in onda no? Ci sono i soliti che vogliono mettere zizzania anche sulla presunta rivalità, non c’è. No perché la mangio viva, la mangio viva io, le mie gambe ancora vanno su. Ah oddio mi sono dimenticata di dire la cosa più importante shes’s a tall glass of water mi sono dimenticata. No perché mi chiedevi di lei e per me è una tall glass of water. Cosa vuol dire? Sì è un bicchiere alto di acqua, liscia e alta“.

È chiaro che la ballerina lascia intendere di avere molto più talento rispetto alla collega ma il paragone con un bicchiere d’acqua ci ha lasciati comunque un po’ perplessi. Cosa avrà voluto dire?

