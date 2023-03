Heather Parisi, ospite a Belve, ha completamente evitato una domanda su Ultimo, fidanzato con la figlia Jacqueline da due anni.

Nell’ultima puntata di Belve, Heather Parisi è stata intervista da Francesca Fagnani sulla sua carriera e sulla sua vita privata. Tra le altre domande, la conduttrice ha anche chiesto all’ex ballerina cosa ne pensasse di Ultimo, fidanzato con la figlia da ormai due anni. La riposta ha lasciato tutti spiazzati.

Heather Parisi, il commento su Ultimo

Nell’ultima puntata di Belve, Francesca Fagnani ha intervistato Heather Parisi e, tra le tante cose, le ha anche chiesto se fosse contenta di essere la suocera di Ultimo. Il cantante, infatti, è fidanzato con la figlia della Parisi, Jacqueline Luna di Giacomo, da ormai due anni. Dopo i recenti rumors su una presunta rottura, la coppia ha smentito tutto, confermando di stare ancora insieme. Francesca Fagnani ha chiesto: “È contenta di essere la suocera di Ultimo?”, ma Heather Parisi decide di non rispondere, evitando la domanda in un modo che ha fatto pensare ad una stoccata verso il cantante.

Queste le parole: “Di chi? Non lo so di cosa parli. Abbiamo fatto un patto in famiglia, nessuno parla delle situazioni private. Io non parlo della mia storia, figuriamoci se mi metto a parlare delle cose private di mia figlia. Il gossip è come la puntura di una zanzara: all’inizio è solo un piccolo puntino, poi se ti inizi a grattare la cosa si ingigantisce sempre di più. La gente gode di queste cose, ma il gossip non è una cosa fatta per me“.

Le parole della donna non sono passate inosservate, sopratutto dalla stessa figlia, che sui social si è sfogata rivelando: “Rispetterò per sempre mia madre, nonostante la sua assenza nella mia vita. Ieri sera mi sono sentita mancata di rispetto io, e mi trovo costretta ad ammettere una triste realtà, che personalmente avrei preferito non condividere. Non vedo mia madre da 10 anni. Mi dissocio da qualunque cosa sia stata detta. Lei non sa nulla della mia vita se non via social come voi”.

Clicca qui per iscriverti alla Newsletter

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2023 - DG