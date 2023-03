Maria De Filippi sta cercando pian piano di tornare alla normalità dopo la morte di Maurizio Costanzo: accanto a lei amici e parenti.

Non succede spesso di vedere Maria De Filippi all’aperto e non in uno studio televisivo. Nelle scorse ore, però, il settimanale Chi ha immortalato la conduttrice insieme al fratello e all’amico Rudy Zerbi, mentre si concedevano una partita di tennis.

Maria De Filippi dopo la morte di Costanzo

Maria De Filippi sta cercando di tornare alla normalità dopo la morte di Maurizio Costanzo, avvenuta lo scorso 24 febbraio. La donna è sempre stata stacanovista e, dopo aver pianto il marito al funerale, è tornata subito alla conduzione dei suoi programmi celebri. “Torno al lavoro perchè mi hanno insegnato così”, avevo detto aprendo l’ultima puntata del pomeridiano di Amici 22.

Nelle scorse ore, il settimanale Chi l’ha immortalata insieme al fratello Giuseppe e all’amico Rudy Zerbi, mentre si concedevano una partita di tennis in zona Prati. Finita la partita, un doppio, si sono spostati a prende un caffè. Un segnale che la conduttrice sta cercando di tornare alla normalità anche al di fuori del contesto lavorativo, circondandosi di amici e familiari per superare questo difficile momento.

Proprio negli scorsi giorni alcuni amici avevano rivelato di essere preoccupati per Maria, ancora visibilmente provata dalla scomparsa del celebre conduttore. Non sarà sicuramente un percorso facile e immediato, ma circondarsi dagli affetti è indispensabile per cercare di tornare alla normalità dopo aver subito un grave lutto.

