Maria De Filippi è tornata alla conduzione dei suoi programmi dopo la morte di Maurizio Costanzo: il dolore però rimane.

In seguito alla morte di Maurizio Costanzo, avvenuta lo scorso 24 febbraio, Maria De Filippi si è presa una pausa dal lavoro di circa una settimana. Ora è di nuovo in studio a condurre i suoi tanti programmi amati dal pubblico, ma il dolore è ancora molto presente e fonti a lei vicine raccontato di uno stato emotivo ancora molto precario.

Maria De Filippi, il difficile ritorno al lavoro

Quando Maria De Filippi è tornata nello studio di Amici per registrare la nuova puntata in vista del serale, ha detto: “Torno a lavorare, mi hanno insegnato così”. La conduttrice è sempre stata una donna molto forte e negli anni l’ha dimostrato in diversi modi, anche attraverso la conduzione dei suoi programmi. Il lutto che ha subito, però, è un tipo di dolore che si affievolirà solo con tanto tempo. Per questo, fonti vicine alle conduttrice, rivelano di uno stato d’animo ancora fragile e precario: “È ancora molto provata“.

Accanto a Maria ci sono i suoi figli, le sue amiche più fidate e ha deciso di rituffarsi subito nel lavoro. Una scelta che sicuramente non deluderà Maurizio Costanzo. È stato proprio lui infatti a trasmetterle l’amore per questo lavoro e la passione che bisogna dedicargli. I programmi di Maria sono tutti tornati in onda secondo il canonico palinsesto.

Le ultime puntate di C’è posta per te, Amici e Uomini e Donne, si sono aperte con un messaggio da parte della conduttrice, che ringrazia tutti per esserle stata vicino in questo periodo: “Vorrei ringraziare tutti voi per la vostra grande partecipazione, per il vostro affetto e per il tantissimo amore che avete fatto arrivare a me e alla mia famiglia per quello che è successo. Io vi ringrazio davvero tanto”.

