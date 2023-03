Ambra Angiolini è stata paparazzata tra le braccia del suo nuovo fidanzato per le strade di Roma: ecco chi è il famoso attore.

Il settimanale Diva e Donna ha paparazzato nelle scorse ore Ambra Angiolini con il suo nuovo fidanzato, un attore conosciuto sul set della serie Stromboli. Tra baci e carezze i due si sono dovuti salutare alla stazione, scopriamo chi è il nuovo amore dell’attrice.

Ambra Angiolini, chi è il nuovo fidanzato

Ambra Angiolini e Andrea Bosca paparazzati a Roma dal giornale Diva e Donna. Sembra che i due attori si siano conosciuti sul set della serie televisiva Stromboli la scorsa estate e che facciano coppia fissa da allora. I due per il momento non hanno reso pubblica la loro storia, ma i baci e le carezze che si scambiano lasciano pochi dubbi.

Per ora stanno vivendo una relazione a distanza, lei vive a Milano e lui a Roma, e il giornale li ha ripresi mentre si salutavano alla stazione, prima che lei dovesse salire sul treno per tornare a casa.

Sembra quindi che dopo le lunghe relazioni avute con Francesco Renga e con Massimiliano Allegri, l’attrice abbia finalmente ritrovato l’amore, e sembra più felice che mai. Andrea Bosca è un attore piemontese classe 1980 che ha recitato in diversi film famosi con Claudio Bisio “Si può fare” e “Magnifica Presenza” di Ozptek. Ha anche lavorato in diverse serie televisi come “I Medici” e “Made in Italy”.

