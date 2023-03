Secondo quanto riporta Davide Maggio, una famosa artista avrebbe rifiutato l’offerta di 26mila euro per partecipare a Domenica In.

Davide Maggio ha raccontato ai suoi followers di Instagram di alcune trattative arenate tra una nota artista e Domenica In, il programma condotto da Mara Venier. Secondo quanto ha raccontato durante una live, l’artista avrebbe rifiutato 26.000€ per poi mandare una lettera di diffida allo stesso Maggio.

Domenica In, le trattative arenate con una nota artista

Durante una diretta su Instagram, Davide Maggio ha raccontato di alcune trattative arenate con una nota artista: “Ad oggi la trattativa è ferma. L’artista non c’è stata né la scorsa settimana e per adesso non si è arrivati a nulla. Sono stati chiesti 35.000€, che poi è lecito. Ognuno chiede quello che vuole, si può chiedere la cifra che si ritiene più opportuna. Da quello che mi risulta sono stati offerti 26.000€, ma sono stati rifiutati. Quindi magari poi è comprensibile che la produzione abbia deciso di fermarsi. Comunque ripeto che ad oggi non si è arrivati a nulla, poi non so se domani in Rai si sveglieranno e concederanno i 35.000€.”

Davide Maggio non si sbilancia sull’identità dell’artista, ma aggiunge: “Io come artista l’ho sempre apprezzata, però ultimamente sembra che non si possa più commentare la sua arte o meglio, non si possa più esprimere una critica”.

Mara Venier

Oltre a questo, Maggio ha anche aggiunto di aver ricevuto una lettera di diffida da parte del manager dell’artista: “Ma la cosa divertente è che la manager di questa artista mi ha mandato una mail con una sorta di diffida. Ha messo in copia la finanza, la polizia. Ve la vorrei anche leggere, poi uno si rompe anche le scatole di ricevere queste mail. Vuoi denunciarmi? Querelami! Io però procedo con una contro querela. Non escluso infatti di agire per vie legali. Perché mi sono stufato di ricevere questa roba qui“.

