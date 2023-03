Secondo alcune indiscrezioni Bebe Vio sarebbe pronta per il matrimonio: scopriamo chi è il fidanzato della schermitrice.

Bebe Vio sarebbe pronta a compiere il grande passo del matrimonio. A rivelarlo è il settimanale Chi, che già in passato aveva condiviso alcune foto che ritraevano la giovane sportiva insieme al fidanzato, mentre condividevano un tenero bacio. Scopriamo chi è l’amore nella vita della schermitrice.

Bebe Vio, chi è fidanzato della sportiva

Bebe Vio, che lo scorso 4 marzo ha compiuto 26 anni, sarebbe pronta per il matrimonio insieme al suo fidanzato Gianmarco Viscio, 30 anni, calciatore della Lega Calcio a 8. A dare la notizia è il settimanale Chi, la sportiva avrebbe infatti confidato agli amici più stretti la decisione di fare il grande passo. La coppia non ha mai ufficializzato la loro relazione, essendo entrambi molto riservati riguardo alla loro vita privata, ma alcune foto pubblicate da Chi lo scorso settembre lascivano pochi dubbi.

I due erano stati paparazzi in un ristorante a Roma, mentre si scambiavano un tenero bacio. I due non hanno alcuna foto social insieme e sono più riservati che mai, ma secondo le fonti vicine alla coppia, sarebbero pronti per sposarsi già nel 2024. Nel settimanale, infatti, si legge: “Hanno confidato ai più intimi amici il desiderio di convolare a nozze. Il loro sogno potrebbe diventare realtà già il prossimo anno“.

