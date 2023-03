Confessioni anche piccanti per Alessandro Cecchi Paone a proposito del compagno Simone con cui ha in mente, forse, anche le nozze.

Alessandro Cecchi Paone prenderà parte insieme al suo compagno Simone Antolini all’edizione de l’Isola dei Famosi che sta per iniziare. Quale migliore occasione per far conoscere a tutti i loro sentimenti. Di questo e di molto altro, il divulgatore scientifico ha parlato a La Zanzara, in radio.

Alessandro Cecchi Paone pazzo del compagno Simone

ALESSANDRO CECCHI PAONE

In vista dell’inizio del reality sull’isola, Cecchi Paone ha spiegato cosa abbia spinto lui e il suo compagno ad accettare la proposta di andare come concorrenti: “La scuola radicale ci insegna che se le cose non le fai, la gente non ti crede. Andiamo per dare un messaggio di normalità”.

E ancora: “Io ho 61 anni, lui 26. Tutti i miei studenti maschi etero sono deliziati dall’idea di avere una milf. Il nostro è un discorso all’inverso. All’Isola festeggeremo un anno insieme”.

Entrando in dettagli decisamente più intimi del loro rapporto, Cecchi Paone ha detto: “Cosa mi piace di lui? Di Simone mi piace il cu*o, dico la verità. Il lato b dei maschi, perché sono sportivi e hanno una tenuta muscolare più prolungata, dà più soddisfazione per chi ama quell’aspetto”.

Non manca uno sguardo al futuro con la possibilità del matrimonio. Qui il divulgatore ha voluto fare un simpatico appello in modo ironico alla Premier italiana Giorgia Meloni: “Non ne stiamo parlando, mi sono già sposato una volta con una donna, con cui sono stato per 10 anni. Faremo un appello alla Meloni: Giorgia, sposaci”.

Di seguito anche un vecchio post Instagram della scorsa estate del noto divulgatore scientifico:

