Laura Pausini ha presentato il suo ultimo lavoro ‘Un buon inizio’ in Spagna alla trasmissione El Hormiguero. E ha fatto rivelazioni curiose…

Intervista a 360° per Laura Pausini che in occasione dei 30 anni di carriera è tornata con l’ultimo lavoro ‘Un buon inizio’. Di questo e di tanto altro, specie del privato, la cantante ha parlato al programma spagnolo El Hormiguero.

Le confessioni di Laura Pausini

LAURA PAUSINI

Come detto, Laura Pausini ha avuto modo di parlare non solo del suo ultimo lavoro che uscirà in queste ore ufficialmente ma anche della sua lunga carriera e della sua vita privata.

Rispondendo alle domande, anche molto intime, del conduttore di El Hormiguero, l’artista è stata molto simpatica e sincera come suo solito.

A precisa richiesta sugli uomini della sua vita e, quindi, su quante volte abbia avuto davvero un uomo: “Non lo so, nella mia vita ho fatto l’amore solo con tre persone. Non l’ho mai fatto il giorno in cui ho incontrato qualcuno. Ho sempre voluto mettere su famiglia. Non ho mai avuto avventure di una notte”, ha detto la cantante. E poi: “Dico la verità, vista questa risposta mi sento un po’ boomer perché ho 48 anni e ho avuto tre fidanzati, tranne uno che mi ha lasciata perché non gliel’ho data. Ripeto ho sempre voluto trovare la persona giusta per formare una famiglia”.

Parlando anche del singolo ‘Un buon inizio’, la donna ha spiegato: “Mi sono resa conto che negli ultimi due anni avevo pensieri incerti, su di me e sulla musica che cambia. Poi però un giorno c’è stato un click e ho pensato di voler sapere cosa ci fosse dopo i 30 anni di carriera. Ora però posso dire che continuerò a cantare con tutta la mia energia”, le parole riprese da Marca.

Di seguito anche un post Instagram della cantante con le foto dell’esperienza nel programma spagnolo:

Clicca qui per iscriverti alla Newsletter

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2023 - DG