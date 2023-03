Allarme in casa di Francesco Facchinetti. Sua moglie Wilma ha fatto sapere che la figlia ha la febbre da 20 giorni.

Preoccupazione e ansia in casa di Francesco Facchinetti e di sua moglie Wilma. La figlia Lavinia, infatti, non sta bene. Anzi, sta proprio male da diversi giorni. Per l’esattezza da 20, quando ha iniziato ad avere la febbre molto alta. Sui social gli aggiornamenti sulle sue condizioni sono frequenti ma si attende di capire cosa stia accadendo.

Francesco Facchinetti, paura per la figlia: come sta

Francesco Facchinetti

L’influencer e fashion blogger Wilma Faissol, moglie di Francesco Facchinetti, ha aggiornato i suoi seguaci sulle condizioni di salute della piccola lanciando, come detto, l’allarme verso la piccola Lavinia. Secondo quanto detto dalla donna, sono trascorse più di due settimane da quando la bimba si è ammalata: “Febbre a 40 dal 18 febbraio con remissione di 4 giorni settimana scorsa”, ha scritto.

Una situazione che è decisamente problematica a giudicare anche dalla foto condivisa nelle sue stories Instagram con la ragazzina a cui è stato messo sulla fronte un ghiacciolo per darle del sollievo.

Diverse le opzioni scartate per capire qualche malattia l’abbia colpita. Non si tratta di covid o influenza australiana, ma neanche del virus dell’influenza B e nemmeno virus respiratorio sinciziale umano.

“La radiografia del torace ha indicato una leggera bronchite. L’urina invece è ok”, ha detto Wilma in una storia. Nell’ultimo aggiornamento, invece, la mamma della bambina ha dato, forse, la soluzione con i nuovi esami fatti. “Mister risolto”, ha scritto. “Valori alle stelle per le analisi. Mi aspetto un esito positivo per mononucleosi. La conferma l’avremo più avanti ma mi aspetto quello”.

Di seguito anche un recente post Instagram divertente della famiglia:

Clicca qui per iscriverti alla Newsletter

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2023 - DG