Giorgio Assuma, amico di Maurizio Costanzo, ha raccontato gli ultimi momenti dell’uomo con Maria De Filippi e la figlia Camilla.

Un pensiero a Maria De Filippi, ma anche il racconto degli ultimi momenti di vita di Maurizio Costanzo. A raccontarli è stato Giorgio Assuma, caro amico del giornalista e conduttore, che ha parlato al settimanale Nuovo.

Maurizio Costanzo, gli ultimi momenti con i cari

Maurizio Costanzo

Giorgio Assuma, avvocato e grande amico di Maurizio Costanzo, come detto ha rilasciato un’intervista nella quale ha raccontato diversi aspetti degli ultimi momenti di vita del giornalista e conduttore, morto il 24 febbraio scorso a 84 anni.

L’uomo ha raccontato di essere andato subito al capezzale dell’amico appena ha saputo che le sue condizioni erano peggiorate a seguito di un intervenot di routine: “Era ancora cosciente. La figlia Camilla gli ha chiesto di recitare l’Ave Maria e lui ne ha sussurrato i primi versi per poi interrompersi e dirle: ‘Non ce la faccio, continua tu a pregare per me'”.

Un episodio davvero molto triste e forte che Assuma ha voluto raccontare prima di parlare di Maria De Filippi. Sulla presentatrice, l’uomo, infatti, è parso preoccupato.

“Mi preoccupa, dietro l’apparente distacco nasconde un’emotività profonda, come ho capito quando l’ho vista soffrire per la perdita dei genitori. Può sempre contare sul sostegno del figlio Gabriele e sulla valvola di sfogo del lavoro, ma avrà bisogno di tanto amore da parte di noi amici per colmare, nei limiti del possibile, il vuoto che sente”.

Di seguito un post Instagram dedicato proprio al compianto giornalista:

