Dalla fine del matrimonio al nuovo, e tanto chiacchierato amore. Andrea Delogu ha aperto il suo cuore con un racconto molto intimo.

Tanto chiacchierata per la recente relazione con Luigi Bruno, di diversi anni più giovane di lei, Andrea Delogu si è raccontata a Grazia parlando anche dal matrimonio concluso con Francesco Montanari e dal modo, piuttosto improvviso, in cui i due hanno deciso di porre fine alla relazione.

Andrea Delogu, il matrimonio e il nuovo amore

Andrea Delogu

“Sono stata sposata per quattro anni, ci siamo amati, è stato un bel matrimonio”, ha esordito Andrea Delogu. “Però ad un certo punto ho capito che non faceva per me, che quel racconto meraviglioso non era il mio. Non stavo cambiando io, semplicemente sono tornata al punto di partenza, quello in cui ti chiedi chi sei e dove stai andando”.

E sulla fine del matrimonio: “Tutto è accaduto all’improvviso. Lo strappo era evidente e voglio dare il merito a Francesco di essere stato più coraggioso di me nell’affrontare la decisione. Un giorno è tornato a casa, mi ha guardato e ha detto: ‘Andrea, ma noi cosa stiamo facendo?’. Alla fine non avevamo una risposta e ci siamo lasciati. Non è stato facile, ma è stato giusto”.

Una separazione per la quale la donna ha sofferto ma con una certa consapevolezza: “Quando soffri a 40 anni per amore, senti di morire, ma sai che non morirai. Cadi ma sai che ti rialzerai. La differenza è tutta lì”.

E per fortuna è arrivato anche il nuovo amore. “Luigi mi ha corteggiata tanto, mi ha affascinata con la sfacciataggine dei suoi 24 anni e il coraggio di buttarsi in una relazione con una donna risolta e stabile, che non aveva bisogno di qualcuno su cui appoggiarsi. Ho imparato molto da lui. Mi sono ricordata chi ero e quello che volevo […]”.

Di seguito anche un simpatico post Instagram della donna:

